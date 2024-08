Ekspert o sezonie owoców. "Ten rok jest nienormalny".

Z danych MF wynika, że Egipt już jest podstawowym dostawcą mrożonych truskawek do Polski. "Przywóz z tego kraju wzrósł z 1,9 tys. ton średnio w sezonach 2015/16–2017/18 do aż 27,5 tys. ton w sezonie 2022/23. Udział Egiptu w wolumenie importu mrożonych truskawek wzrósł z 15,6 do 73,3 proc., a w wartości przywozu z 11,8 do 64,4 proc" - czytamy w opracowaniu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wykonanym dla Krajowego Związku Grup producentów Owoców i Warzyw.