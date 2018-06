Emerytury i renty Polaków. Rząd chce nieźle sypnąć groszem

Już we wtorek rząd podejmie decyzję, jaki wskaźnik przyjmie wyliczając emerytury i renty Polaków w przyszłym roku. Dowiemy się także, czy zdecyduje się na wypłatę jednorazowych dodatków. Pewne jest jedno, rząd chce zawalczyć o głosy emerytów, a więc musi sypnąć kasą.

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponad 183 tys. Polaków utrzymuje się z emerytury niższej od minimalnej. Ta obecnie wynosi 1029,80 zł brutto, czyli na rękę to 878 zł. Mniej dostają ci, którzy nie wypracowali sobie odpowiedniego stażu i z tego powodu dostają mniej niż ustawowe minimum. Od października 2017 r., kiedy to w życie weszła w życie ustawa PiS obniżająca wiek emerytalny, ich liczba wzrosła o 51,7 tys. osób.

O ile w 2019 r. wzrosną emerytury i renty Polaków zapewne dowiemy się we wtorek po posiedzeniu rządu. Emeryci mogą w przyszłym roku liczyć na średnio 66 zł podwyżki. Taki szacunek jest możliwy, bo rząd zaktualizował już program konwergencji i wpisał w nim, że inflacja w tym roku wyniesie 2,3 proc., a realny wzrost pensji około 3,5 proc.

Waloryzacja emerytur i rent w 2019 r. wyniosłaby więc około 3 proc. Czyli mniej więcej tyle, co w tym roku. Tegoroczny wzrost emerytur i rent, wynoszący 2,98 proc., był najwyższy od 5 lat. Świadczeniobiorcy mogli liczyć średnio na 54 zł waloryzacji, podwyżka dla osób z emeryturą minimalną wyniosła zaś 24 zł.

Na wyższe emerytury trzeba będzie w przyszłym roku wydać o 6 mld zł więcej niż w tym roku. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zostanie też obciążony dodatkowymi 500 mln zł, które trafią do niepełnosprawanych z tytułu zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez ZUS.

Podwyżki świadczeń dla seniorów obecnie są ustalane procentowo. Na to, o ile procent wzrosną, wpływ mają dane o inflacji i zarobkach Polaków. Jeśli ceny w sklepach i pensje rosną szybko, to można liczyć na wyższą waloryzację. Jeśli wolno - na niższą.

W systemie procentowym emeryci z wyższymi emeryturami dostają de facto wyższą podwyżkę niż ci z niskimi. Jeśli na przykład waloryzacja wynosi 2 proc., to emeryt, który ma świadczenie w wysokości 1000 zł, dostanie 20 zł więcej. Jeśli zaś ktoś ma emeryturę na poziomie 2000 zł, to waloryzacja w jego wypadku wyniesie 40 zł.

Inna opcja - to pomysł OPZZ - zakład wprowadzenie nowego wskaźnika , który uwzględniałby wzrost cen towarów i usług, z jakich najczęściej korzystają emeryci. Pozostali dostaliby podwyżkę np. tylko w oparciu o wzrost inflacji, czyli o 2,3 proc. zakładane na 2019 r. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca centrali związkowej tłumaczyła ostatnio, że OPZZ chce podniesienia drugiego ze wskaźników do 50 proc.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska postuluje, by - oprócz wieku - wprowadzić także obowiązek stażowy, tzn. aby móc przejść na emeryturę trzeba wypracować sobie odpowiednią liczbę lat. To jej zdaniem sposób na to, aby państwo nie wypłacało "głodowych emerytur". Prace nad projektem ustawy, która zakłada, że aby dostać emeryturę, trzeba będzie przepracować najmniej 10 lat, już trwają.