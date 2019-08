Gang Słodziaków wraca do Biedronki. Naklejki od poniedziałku

Słodziaki wracają do Biedronki. Od poniedziałku 26 sierpnia ruszy kolejna edycja lojalnościowej – tym razem pod nazwą Gang Słodziaków – Magiczny Portal.

Pierwsza zapowiedź powrotu Gangu Słodziaków do sklepów Biedronka pojawiła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. „Już niedługo coś wyjątkowego powróci do Biedronki. Będzie magicznie” – zachęcała sieć dyskontów na Facebooku.

Portal wiadomoscihandlowe.pl ustalił, że to zapowiedź startu kolejnej edycji akcji lojalnościowej Gang Słodziaków – rozpocznie się ona w poniedziałek 26 sierpnia. Jak donosi portal tym razem będzie można zbierać naklejki na trzynaście maskotek. Cztery z nich to Słodziaki: nietoperz Nikodem, dzięcioł Dominik, sarenka Hania oraz borsuk Bartek. Pozostałe sześć to Słodziaki Junior: nietoperz Nikoś, dzięciołek Dominiczek, sówka Zosia, pszczółka Pola, lis Lucuś oraz zajączek Zuzia.