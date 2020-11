Gastronomia walczy o życie. W Szczecinie powstaje kebab drive-in

- Otwarcie to kwestia kilku miesięcy - słyszymy w firmie Berlin Döner Kebap, która w Szczecinie buduje swój pierwszy lokal drive-in. To koncepcja, którą od dekad stosują wielkie amerykańskie sieci typu fast food. Wystarczy podjechać pod okienko, zamówić, zapłacić i odebrać danie.

- Dobry pomysł. Preferuję polską kuchnię, na przykład grochówkę. Jednak jak tak łatwo będzie można zamówić kebaba, to pewnie skorzystam - opowiada pan Maciej, emeryt, którego spotkaliśmy w pobliskim centrum handlowym na obrzeżach Szczecina.

Polskie firmy dotychczas nie korzystały z amerykańskiego wzorca. Zmieniła to jednak pandemia. Już po raz drugi w tym roku lokale gastronomiczne muszą być zamknięte. Szukają więc sposobów, by przetrwać.

Restauracje się więc buntują. Przedsiębiorcy próbują więc alternatywnych rozwiązań. Są restauracje, które same tworzą własne systemy zamówień tak, aby omijać prowizje dla serwisów. Są jednak tacy, którzy próbują robić to na większą skalę. Warszawscy restauratorzy stworzyli na przykład serwis Knajp.pl, w którym można złożyć zamówienie na dowóz jedzenia. Pascal Brodnicki, kucharz i dziennikarz kulinarny, mówił w programie "Newsroom", że całość kwoty za zamówienie trafia do restauracji, jeśli zamówienie zostanie złożone przez ten serwis.