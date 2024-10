Gigant z branży fast food wchodzi do Polski. Szuka chętnych do biznesu

Polski rynek kusi fast foody. Nowe lokale Popeyes

O tym, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla branży fast food świadczą nie tylko plany Wendy's, lecz także rozwój marki Popeyes (amerykański bar znany ze smażonego kurczaka). Na początku sierpnia sieć otworzyła pierwszą restaurację w Wielkopolsce - w Poznaniu. To siódma placówka Popeyes w Polsce, dołączając do lokali we Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie.