Wielka awantura w spółdzielni. Ludzie muszą dopłacać ogromne kwoty

Zresztą z radą nadzorczą w spółdzielni też jest problem, bo rada wybrana w ostatnich wyborach nie doczekała się uchwały o jej wyborze. - Nie może być tak, że osoba, która jest wybrana do rady, wybrana jest jednym, dwoma głosami. Ja jestem już trzeci rok na emeryturze, to nie jest tak, że ja nie mam z czego żyć. Ale z uwagi na to, że takie są przepisy prawa, nie mogliśmy inaczej potraktować tego wyboru. Zobaczymy, co sąd zdecyduje - stwierdził w rozmowie z dziennikarzem "Interwencji" prezes Józef Smorąg.