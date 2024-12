Hodowcy karpia: Jest ciężko. Oto co nas czeka na święta

Polska należy do czołówki producentów karpia Unii Europejskiej (UE) , a krajowa produkcja to około 20 proc. całej produkcji unijnej. Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wynika, że w 2022 r. produkcja karpia wyniosła 17,8 tys. ton .

Z ofert przedstawionych w ubiegłym roku wynikało, że karp nie dał się inflacji i kosztował mniej więcej tyle samo co w 2022 r. W przypadku świeżego karpia w całości ceny oscylowały na poziomie 28-30 zł/kg.

Za płaty i filety z karpia trzeba było zapłacić od 45 do 80 zł/kg. W 2023 r. średnia cena dzwonka z karpia wynosiła około 50-60 zł/kg. Co nas czeka w tym roku?

Z kolei Idziak przyznaje, że w ich sklepie karp w tym roku jest tańszy . - W 2023 r. karp kosztował u nas 28 zł/kg, a obecnie jest to 25 zł/kg - wylicza.

Dopytywana o powody spadków, wskazuje, że są to ceny rynkowe. - Ceny spadają m.in. z powodu dotacji. Prywatne łowiska, które dostały wsparcie, zaniżają ceny, bo po prostu chcą się pozbyć ryby, jeśli mają jej zbyt dużo - wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Rapacewicz wskazuje, że w jego gospodarstwie karp jest hodowany w czystej wodzie i jest karmiony czystym zbożem, bez żadnej chemii. Pracownicy nie żadnych wspomagaczy i utleniaczy. Spora część produkcji trafia do przetwórni, więc ryby z gospodarstwa można kupić także w sieciówkach - firmy przerabiają je i sprzedają na tackach, jako dzwonek czy tusza.

Z obserwacji właścicieli gospodarstw rybackich wynika, że Polacy chętnie kupują karpie przez cały rok. - Polacy jedzą dużo karpi, również w innych miesiącach. Jednak to w grudniu zainteresowanie jest największe - w tym miesiącu sprzedajemy 90 proc. produkcji - wskazuje Rapacewicz.

Również Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu sprzedaje karpia przez cały rok. - Od połowy listopada klientów mamy codziennie. Niektórzy wolą kupić rybę wcześniej i ją przymrozić przed Wigilią , bo taka im najbardziej smakuje. Wszystko zależy od gustu, ale bardzo dużo osób przychodzi do nas też tuż przed świętami - podkreśla Idziak.

W pozostałych miesiącach gospodarstwa rybackie mają większy problem ze zbyciem swoich produktów. - Działamy tak, żeby się utrzymać. W sklepie oferujemy też filety czy mrożoną rybę i to schodzi przez cały rok - wskazuje właściciel Gospodarstwa Rybackiego Kock.

Nasi rozmówcy zgodnie przyznają, że prowadzenie gospodarstwa rybackiego nie należy do najłatwiejszych. Wynika to m.in. z czynników środowiskowych.

- Jest ciężko, bo dokucza nam pogoda - przez suszę brakuje wody . Poza tym pojawiają się drapieżniki takie jak bobry czy wydry. W hodowli przeszkadzają też czaple i kormorany, które są pod ochroną, więc nie można ich nawet dotknąć. Jak przyleci stado tysiąca ptaków, to możemy stracić nawet tonę ryby w ciągu dnia - podkreśla Rapacewicz.

- Prowadzenie gospodarstwa rybackiego jest coraz cięższe z każdym rokiem. Ryba jest tańsza, więc trudniej się utrzymać. Osoby ze starszego pokolenia cenią sobie żywego karpia, bo są przyzwyczajone do samodzielnego przyrządzania ryby w domu. Natomiast młodsze osoby stawiają na wygodę i wolą kupować gotowe, wypatroszone ryby. My sprzedajemy całe ryby i zdarza się, że klient rezygnuje, bo wolałby dostać wyfiletowanego karpia. Trzeba się do tego dostosować - przyznaje Idziak.