Kara za żywego karpia. Można trafić nawet do więzienia

Za znęcanie się nad karpiami grozi kara do 3 lat więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa nawet do 5 lat. Odpowiedzialność spoczywa nie tylko na sprzedawcach, ale także na kupujących, którzy mogą być ukarani za nieodpowiednie traktowanie ryb po zakupie.

Propozycja przewiduje, że transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie, będzie uznane za znęcanie się nad zwierzęciem, jeżeli nie zapewni mu się wystarczającej ilości wody do oddychania i swobodnej zmiany pozycji ciała. Przewidywane kary to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jeżeli sąd uzna, że działania sprzedawcy nosiły znamiona szczególnego okrucieństwa, kara może wzrosnąć do 8 lat pozbawienia wolności.