Ikea zareagowała na książęcy ślub. Hit internetu

"Nie martw się, HARRY jest wciąż dostępny" - jednym wpisem na Facebooku polski oddział sieci Ikea zgarnął kilka tysięcy interakcji. Mowa jednak nie o brytyjskim księciu, a o krześle.

Tzw. Real Time Marketing, czyli niezgrabnie brzmiący po polsku marketing czasu rzeczywistego, jest chętnie wykorzystywany w branży reklamowej. Chodzi o to, by wykorzystać duże wydarzenie do zrobienia szumu wokół swojej marki. Tym razem wybiła się w ten sposób sieć Ikea.