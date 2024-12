Rachunek za lampki świąteczne. Tyle kosztują 24 godziny świecenia

Koszt energii elektrycznej oszacowali na podstawie średniej ceny 1 kWh dla taryfy G11, czyli ok. 1 zł brutto za 1 kWh.

Wyniki pokazały, że użycie lampek choinkowych nie zrujnuje naszego budżetu. W przypadku najmniejszych zestawów 80-100 lampek używanych przez 7 godzin dziennie, dodatkowe wydatki wynoszą jedynie kilka groszy dziennie, a nawet przy całodobowym działaniu od Wigilii do końca stycznia, nie przekraczają kilku złotych (4,21 zł za 100 lampek). Całodobowe świecenie takiego zestawu to koszt 10 groszy za jeden dzień.

Największe zestawy, liczące 600 lampek, generują maksymalny koszt rzędu 8,42 zł za cały okres (od Wigilii do końca stycznia, czyli 936 godzin), a za całą dobę świecenia – 22 grosze. Z kolei koszt zakupu lampek choinkowych waha się od ok. 10 zł w przypadku mniejszych zestawów do 100 zł, w przypadku tych większych.