Inflacja w marcu osiągnie dwucyfrowy poziom. Największe uderzenie w portfele od 22 lat

Silny wzrost cen surowców energetycznych i żywnościowych

"Przeciętnie paliwa były w marcu o ok. 1/4 droższe niż w lutym, co podbiło roczną inflację CPI o ok. 1,2-1,3 pkt. proc. Nałożył się na to dalszy wzrost cen żywności oraz drożejące usługi. Nasze wstępne szacunki wskazują, że CPI w marcu wyniesie ok. 10 proc. rdr, a inflacja bazowa 7 proc. rdr" - dodają.