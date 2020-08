Jabłka. Unia Owocowa przewiduje wzrost produkcji owoców w Polsce

Jednak w państwach, w których w zeszłym roku osiągnięto większe wzory - czyli we Francji, Hiszpanii i Portugalii - tegoroczne uprawy mają się istotnie zwiększyć. Dlatego też owoce mają stanowić ok. 30 proc. zebranych plonów do przetworzenia w UE o łącznej wartości 3,3 mln ton. W ubiegłym zbiory do przetworzenia osiągnęły wynik 3,2 mln ton.