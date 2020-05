Jak się robi zakupy w Ikei? "Bałam się tej kolejki, ale poszło szybko"

- Kolejka do kas ciągnie się wokół dwóch regałów, praktycznie przez pół tej strefy magazynowej. Myślałam, że to wieczność zajmie, a zajęło 20 minut. Bardzo sprawna dystrybucja ludzi przy kasach. Pracownik kieruje do konkretnej kasy - pisze na #dziejesie nasza czytelniczka. Pani Anna z Warszawy wybrała się na zakupy do Ikei w Jankach.