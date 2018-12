Jedna sieć handlowa zatrzęsła rynkiem żywego karpia. Wcześniej zamawiała 2 tys. ton

O żywego karpia z roku na rok coraz trudniej. Z jego sprzedaży wycofują się sieci handlowe, które już wcześniej osłabiły bazarowy handel. Hodowcy inwestują w przetwórnie, by utrzymać się na rynku.

Jak informuje PAP, zainteresowanie żywym karpiem wśród sprzedawców spadło w tym roku odczuwalnie. Przyczyniła się do tego głównie jedna sieć handlowa. - W poprzednich latach kupowała ona od polskich rybaków ok. 2 tys. ton tej ryby, w tym roku zakupy spadły o ponad połowę, a tradycyjny handel na bazarach został w dużym stopniu zlikwidowany przez supermarkety. Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się także ruchy ekologiczne - tłumaczy PAP prezes Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" Zbigniew Szczepański.