Jedna sieć, różne ceny. Nad morzem drożej niż w głębi kraju

Czasem o 10 groszy, czasem o 20, a niekiedy nawet o złotówkę. Tak różnią się ceny jednej z sieci w nadmorskich kurortach od tych, które obowiązują w pozostałej części Polski. Firma zwraca uwagę, że tak działa wolny rynek.

Sprawdziliśmy to. Ceny we Władysławowie porównaliśmy z tymi, które zobaczyliśmy w jednym z marketów we Wrocławiu.

Faktycznie, jeśli ktoś myślał, że wszystkie sklepy w ramach jednej sieci mają jednakowy asortyment i ceny, może być zdziwiony. Skontrolowaliśmy ceny 40 produktów. Oczywiście tej samej marki i o identycznej gramaturze. W zdecydowanej większości asortyment się pokrywał i raptem w kilku przypadkach to, co można było kupić we Władysławowie, nie było dostępne we Wrocławiu.