Jest rakotwórczy i zalega na polskich dachach. "Skala jest ogromna"

– Jeżeli tempo prac nie zostanie przyspieszone, a właściciele budynków nie otrzymają wsparcia finansowego na nowe pokrycia dachowe, będzie ciężko wywiązać się z ustaleń ustawodawców – mówi z rozmowie z WP Finanse przedstawiciel firmy EUROUTIL, zajmującą się utylizacją azbestu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 r., azbest ma zniknąć z Polski do 31 grudnia 2032 r.

Aby monitorować rozmieszczenie azbestu i proces jego utylizacji, w Polsce utworzono tzw. Bazę Azbestową. Jest to narzędzie służące do monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Wynika z niej, że w kraju zalega ponad 8 mln ton azbestu. Tyle wyrobów zinwentaryzowano.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji pokryć dachów , płyt balkonowych, płyt elewacyjnych, rur do instalacji wodociągowych czy kanalizacyjnych.

Każda osoba posiadająca azbest na swojej posesji np. na dachu, ma obowiązek sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Termin złożenia oceny to:

W tym roku właściciele nieruchomości mieli czas do 31 stycznia, aby zgłosić obecność wyrobów z azbestu na ich posesjach . Osoby fizyczne składają dokumenty w gminach (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta), a przedsiębiorcy – marszałkowi województwa.

Osoby, które tego nie zrobiły, powinny zgłosić się do urzędu jak najszybciej. Jeżeli obecność azbestu na posesji zostanie stwierdzona w trakcie kontroli, właścicielowi mogą grozić wysokie kary.

Wynika to z Prawa ochrony środowiska (p.o.ś.):

Co ważne, samodzielne usuwanie eternitu jest zakazane. Demontażem i utylizacją azbestu powinna zajmować się wykwalifikowana firma zajmująca się takimi pracami i posiadająca stosowne uprawnienia. Teren, na którym wykonywane są prace powinien być oznakowany i wygrodzony przed dostępem osób postronnych.

Specjalne obchodzenie się z azbestem wynika z tego, że jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i ludzkiego zdrowia. – Azbest wywołuję pylicę azbestową, dlatego każdy człowiek powinien być świadomy ryzyka wynikającego z kontaktu z tym materiałem. Nie można dopuścić do składowania tego niebezpiecznego odpadu na swojej posesji – należy go niezwłocznie zutylizować – ostrzega firma EUROUTIL.

– Koszt bezpiecznego usunięcia eternitu z dachu o standardowej powierzchni 160 mkw. wacha się od 25 do 40 zł/mkw. – zaznacza firma AnECO. Oznacza to, że koszt takiej usługi może wynosić od 4 tys zł do 6,4 tys. zł.