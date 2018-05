Kamery nie pojawią się w szkolnych toaletach i przebieralniach. Ministerstwo tłumaczy nam, że to nieporozumienie

Ministerstwo Cyfryzacji chce zezwolić dyrektorom szkół na instalowanie kamer w toaletach i przebieralniach - podało Radio Zet, powołując się na fundację Panoptykon. - To zupełne nieporozumienie - mówi w rozmowie z WP Karol Manys z biura prasowego ministerstwa. I zapewnia, że na żadne kamery w takich miejscach projekt nie pozwoli.

Zgodnie z projektem ministerstwa, monitoring w szkołach nie obejmuje pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni oraz przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest "niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia" i nie narusza przy tym "godności oraz innych dóbr osobistych uczniów i pracowników". To właśnie ten ostatni zapis wzbudził zainteresowanie ekspertów fundacji Panoptykon.

Tajemniczy czteroliterowy skrót. Co RODO oznacza dla mikroprzedsiębiorców. Zobacz wideo

Nowy ministerliany projekt dotyczący używania monitoringu w szkołach powstaje po to, by dostosować polskie prawo do wymogów unijnego rozporządzenia RODO, dotyczącego ochrony danych osobowych.