Kazali jej iść do banku w innym mieście. Straciła prawie 100 tys. zł

Komenda Powiatowa Policji w Rykach przekazuje, że do mieszkanki powiatu ryckiego zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik banku i poinformował ją, że jej oszczędności są zagrożone.

Kobieta została przełączona na rozmowę z innym mężczyzną, który poinformował ją, że musi udać się do placówki innej niż ta, z której codziennie korzysta, ponieważ ją rozpoznają i nie udzielą jej rzetelnej informacji. 64-latka posłuchała rozmówcy i pojechała do innego miasta.

W trakcie podroży pozostawała w stałym kontakcie telefonicznym z fałszywym pracownikiem banku. Gdy dojechała do placówki, oszust podał jej dane do przelewu. Jak się okazało, był to rachunek osoby prywatnej - obcokrajowca.