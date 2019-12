Kevin sam w domu. Wiadomo, ile kosztowały jego pułapki

Eksperci podliczyli straty w domu Kevina związane z kradzieżą i włamaniem. Sprawdzili, ile filmowa rodzina McCallisterów musiałaby zapłacić za ubezpieczenie swojej nieruchomości, przeanalizowali też wypadki, do których doszło w czasie nieudanej kradzieży.

Czym byłyby święta Bożego Narodzenia bez filmu "Kevin sam w domu". Kultowa komedia familijna od dekad jest nieodłącznym punktem w wielu domach, jej oglądanie stało się wręcz tradycją. Gdyby jednak akcja filmu wydarzyła się w prawdziwym życiu, byłoby to bardzo kosztowne.

Ubezpieczenie 400-metrowego domu kosztowałoby filmową rodzinę McCallisterów ok. 8 tys. zł, a powstałe w związku z kradzieżą i włamaniem szkody przyniosłyby straty liczone nawet w setkach tysięcy złotych - oszacowali eksperci towarzystwa ubezpieczeń Compensa. Co więcej, ekranowi złodzieje ulegli łącznie 25 wypadkom, jednak za odniesione w czasie włamania kontuzje nie mogliby otrzymać odszkodowania.

- Nasze wyliczenia i wnioski dotyczą fikcyjnych zdarzeń, ale przykład "Kevina samego w domu" świetnie pokazuje – oczywiście w nieco przerysowany sposób – jakiego rodzaju szkody mogą powstać w każdym domu czy mieszkaniu. Praca w branży ubezpieczeniowej uczy, że złodzieje okradają nie tylko najdroższe nieruchomości, a zniszczone drzwi czy zerwane półki ze ściany to jedne z częstszych zdarzeń, z którymi stykają się nasi rzeczoznawcy – powiedział Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Dom rodziny Kevina McCallistera to ceglany budynek z 1921 roku o powierzchni ok. 400 m2. Znajdują się w nim: 9 pokoi, 4 łazienki, piwnica, poddasze i kominek. W skład nieruchomości wchodzą również przydomowy parking, garaż oraz domek na drzewie. Wartość budynku i jego otoczenia można określić na ok. 1,5 mln dolarów - za tyle został sprzedany w 2012 roku.