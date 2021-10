Kierowcy złapią się za kieszenie. Nadchodzą gigantyczne podwyżki cen paliw

Na stacjach paliw będzie coraz drożej

Zdaniem ekspertów ceny paliw na stacjach windowane są przez wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach. Przyczyniła się do tego m.in. sytuacja w USA po ataku huraganu "Ida" na początku września. Doszło wówczas do wstrzymania wydobycia ropy naftowej i ograniczenia działalności rafinerii. W efekcie zmalały zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo, podbiło ceny tego surowca na giełdzie.