Koniec użytkowania wieczystego. Kto zyska? "Oszczędności rzędu 12 tys. zł"

Pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym

Analityk zwrócił uwagę, że 2-proc. podatek ma zostać zniesiony dla tych, którzy kupują pierwszą w życiu nieruchomość na rynku wtórnym, a także dla osób, "które co prawda mają udział w nieruchomości, ale nie większy niż 50 proc. i do tego musi być on nabyty w drodze dziedziczenia".