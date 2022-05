Koniec z finansowaniem biura Gerharda Schroedera. Niemcy zakręcą kurek z pieniędzmi

Gerhard Schroeder to były kanclerz Niemiec, który po zakończeniu kariery w polityce trafił do władz rosyjskich spółek energetycznych i jest przyjacielem Władimira Putina. Nawet po rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie zmienił on zdania na temat prezydenta Rosji ani go nie potępił. Niemcy, którzy wykładają rocznie ponad 400 tys. euro na prowadzenie jego biura, powiedzieli w końcu: dość. Dalszego finansowania nie będzie.