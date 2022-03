Wielka tajemnica wokół spotkania z Putinem. Co Gerhard Schroeder robił w Moskwie?

Dziennik "Bild" przygląda się "pięciu zagadkom" związanym z ubiegłotygodniową podróżą byłego kanclerza Niemiec Garharda Schroedera do Moskwy, gdzie miał rozmawiać o wojnie w Ukrainie z Władimirem Putinem. Wyprawa wywołała w Niemczech ogromne emocje. Co przyniosła? "Nadal nie jest to jasne" - pisze w poniedziałek gazeta.