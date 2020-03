Koszyk zakupowy WP Finanse pokazuje wyraźnie drożyznę. Szczególnie nie opłaca się kupować w sieci

Średnia cena koszyka zakupowego skoczyła w styczniu o ok. 1,5 proc., w porównaniu do poprzedniego miesiąca. O ponad 6 proc. zdrożały zakupy online - wynika z analizy WP Finanse i ASM SFA. Podpowiadamy, które sieci są najtańsze.

Średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 231,72 zł. To o około 3 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Wciąż najdroższe są zakupy online - wartość koszyka to średnio 265 złotych.

Do zbiorowej kategorii e-grocery zaliczają się 4 sklepy online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl oraz szybkikoszyk.pl. Hybrydę sprzedaży stacjonarnej i internetowej reprezentują odpowiednio Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerc online, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy.