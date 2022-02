Kredyty Polaków. Pary spłacają lepiej niż single

Kredyt w pojedynkę biorą najczęściej panowie

Dodano w niej, że udział kredytów zaciąganych samodzielnie rośnie od kilku lat. Na koniec grudnia 2017 r. udział hipotek zaciągniętych przez jedną osobę wynosił 28,9 proc. W kredytach udzielonych w 2021 r. udział liczby kredytów mieszkaniowych należących do jednej osoby wynosił 37,8 proc. Na samodzielne spłacanie kredytu decyduje się więcej panów (54 proc.) niż pań (46 proc.). Single mają do spłaty łącznie 164,35 mld zł, co przekłada się na średnią wartość kredytu do spłaty na poziomie 195,37 tys. zł.