Bank proponuje zmianę oprocentowania kredytu? To może być ryzykowne

Niektórzy klienci Alior Banku otrzymują do podpisu aneksy do umów kredytowych. Wszystko przez to, że jeden ze wskaźników służących do określania wysokości rat przestał być wyliczany. Dla wielu z nich oferta banku jest zupełnie niezrozumiała. Okazuje się, że jeden podpis może mieć poważne konsekwencje. Podpowiadamy, co zrobić.