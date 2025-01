Kupiła paczki niespodzianki za 25 tys. zł. Oto co było w środku

Z pierwszej paczki influencerka była bardzo zadowolona. Karton wypełniony był słuchawkami – dousznymi oraz zausznymi. W drugim kartonie przedsiębiorczyni znalazła smartwatche w różnych kolorach i wzorach. W trzecim kartonie znów trafiła jej się elektronika . Tym razem były to markowe słuchawki bezprzewodowe.

To jednak nie koniec niespodzianek. - Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Kilkaset smartwatchy. Spełnienie marzenia handlarza paletami. Aż się łezka w oku kręci -stwierdziła Marivo po rozpakowaniu kolejnej paczki.