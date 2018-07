Kupiłeś leki z walsartanem? Możesz je zwrócić

Polpharma ogłosiła dziś, że wszystkie jej leki zawierające w składzie substancję czynną walsartan można wymienić lub zwrócić.

Wśród Polaków jest kilkaset tysięcy leczących się na nadciśnienie tętnicze. To właśnie w lekach na tę chorobę pojawił się problem. Z wyliczeń firmy PEX PharmaSequence, które cytuje "Dziennik Gazeta Prawna", wynika, że problemy mogły dotyczyć nawet kilku milionów opakowań. Przez lata polscy pacjenci mogli korzystać ze środków sporządzonych ze skażonych chińskich półproduktów.

W przypadku wymiany wystarczy udać się do dowolnej apteki z opakowaniem leku i zgłosić chęć otrzymania produktu "bez wad". Farmaceuta po sprawdzeniu serii leku przyjmie wadliwe opakowania i zaoferuje zamiennik.

Pacjenci nie muszą dopłacać do zamiennika. Apteki wystawią Polpharmie faktury i firma pokryje wszystkie koszty. Jeśli natomiast chory chce dokonać zwrotu leku, musi wrócić do apteki, w której opakowania były kupione. Konieczny będzie dowód zakupu, np. paragon. Leki będą kierowane do hurtowni.