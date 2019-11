Lider AgroUnii: "Możemy powtórzyć akcję podmieniania importowanych warzyw i owoców na polskie"

Usiądziemy do wspólnego stołu z przedstawicielami marketów i zastanowimy się jak rozwiązać sytuacje oszukiwania klientów, bo według mnie nie są to sytuacje przypadkowe – powiedział Michał Kołodziejczak, odnosząc się do przedstawiania warzyw i owoców importowanych jako polskie.

Członkowie AgroUnii rozdawali przechodniom w Warszawie polskie owoce i warzywa (East News, Fot: Piotr Molecki/East News)

AgroUnia nie ma zamiaru akceptować nagminnie powtarzających się sytuacji, kiedy to sieci handlowe reklamują warzywa i owoce sprowadzone z zagranicy jako pochodzące z Polski. Wykorzystują zakupowy patriotyzm Polaków, a przyłapane na kłamstwie tłumacza, że doszło do pomyłki przy etykietowaniu produktów, za co bardzo przepraszają.

- Usiądziemy do wspólnego stołu z przedstawicielami marketów i zastanowimy się jak rozwiązać sytuacje oszukiwania klientów, bo według mnie nie są to sytuacje przypadkowe. Możemy działać na ulicy, a możemy przy stole, co nie znaczy że nie wrócimy na ulicę czy do marketu z naszymi działaniami – zapowiedział lider AgroUnii Michał Kołodziejczak w rozmowie z "Radiem Łódź nad Wartą".

Odniósł się tym samym do akcji polegającej na podmienianiu owoców w jednym z dyskontów w Warce. Tak Kołodziejczak tłumaczył tę akcję:

- Dopiero co Biedronka sprzedawała w promocji ziemniaki z Niemiec, reklamowane jako polskie, dziś w sklepie w Warce (zagłębie produkcji jabłek) znaleźliśmy jabłka m.in. z Portugalii, oznaczone jako polskie" - czytamy we wpisie AgroUNII w mediach społecznościowych. Dołączono też nagranie rolników, na czele których idzie szef tejże wspólnoty.

Czy ta akcja może się powtórzyć? Niewykluczone.

- W II połowie listopada odbędzie się konferencja prasowa z ministrem Ardanowskim i przedstawicielami marketów. Usiądziemy do wspólnego stołu i zastanowimy się jak rozwiązać sytuację oszukiwania klientów, bo według mnie nie są to sytuacje przypadkowe. Codziennie pokazujemy kilka przypadków błędnego oznakowania owoców i warzyw i trzeba ten problem rozwiązać. Możemy to robić na ulicy, a możemy przy stole, co nie znaczy że nie wrócimy na ulicę czy do marketu z naszymi działaniami - dodał.