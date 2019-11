Lidl kusi do pracy jak może. Sieć przekonuje, że pieczenie bułek też może być przygodą

Rynek pracownika, konkurencja miedzy sieciami i rosnące płace, sprawiają, że rekruterzy stają na głowie, by przyciągnąć szukających zajęcia. Lidl wierzy, że pomogą tu historie pracowników, którzy cieszą się ze wspólnej pracy z bliźniakiem czy pieczenia bułek.

Plakaty nowej kampanii rekrutacyjnej przykuwają uwagę, nie tylko fotografiami młodych sympatycznych, ale i treścią. (Money.pl)

Pracownicy przebierają w ofertach, pracodawcy nie śpią po nocach - to polski rynek pracy w 2019 r. Dwie największe sieci dyskontów spożywczych walczą na nim, co trudniejsze, o tego samego pracownika. Niejednokrotnie już pisaliśmy o pojedynku Biedronki z Lidlem na zarobki i benefity.

Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było to, żeby kasjer w markecie miał prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowy czy pensję, o jakiej mogliby pomarzyć początkujący pracownicy korporacji. Tymczasem walka tych dwóch dyskontów wkroczyła w fazę, w której obie strony czekają na ruch konkurencji, by ją przebić.

Same przerzucanie się konkretami też jednak może nie wystarczyć. Ważne jest przecież też to, czy pracodawca wydaje się fajnym kumplem i czy w tej firmie spotkam innych fajnych kumpli. Najwyraźniej tą drogą poszedł Lidl ze swoją kampanią „Tysiące pracowników, tysiące historii”. To za jej sprawą chce być "cool pracodawcą".

Lidl dla rolniczki i bliźniąt

Bohaterami tej akcji rekrutacyjnej jest kilkoro pracowników, którzy w spotach reklamowych opowiadają o tym dlaczego wybrali pracę w tym sklepie. Mamy więc historię Kasi, która zrezygnował po 23 latach z bycia rolniczką i swoje miejsce znalazła w Lidlu i opowieść sympatycznych bliźniaków Damiana i Mateusza, których też sympatyczny Lidl zatrudnił w tym samym centrum dystrybucyjnym.

Dlatego nadal mogą być blisko siebie i za to, że przyszli w pakiecie, dostają, również w pakiecie, "dobre zarobki i przejrzyste warunki pracy". Kampania wycelowana jest też w tych, którzy nie znoszą nudy. Dlatego do pracy w Lidlu przekonuje też Natalia. Jej historia to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Zaczęła pracę w Lidlu na Pol’and’Rock Festival, tam poznała znakomitych ludzi, z którymi "nawet wypiekanie bułek może być przygodą". Wszyscy Uśmiechający się do nas w spotach i plakatach podkreślają to co dobre w pracy dla Lidla i swoje wypowiedzi kończą słynnym już „Więcej na radość z życia”.

Hasło to już od ponad roku jest głównym sloganem reklamowym firmy. Zapewne i w tej kampanii rekrutacyjnej postawiono na radość z pracy. W kampanii sieć najwyraźniej nie boi się zbliżać do granicy gdzie widząc plakat szybciej się zaśmiejemy niż zechcemy przyłączyć się do zespołu. Widać jednak, że w czasie kiedy to pracownik przebiera w ofertach inaczej nie można.

Lepiej uważać na plakaty

Przy akcji plakatowej można jednak zaliczyć wpadkę, tak jak zrobiła to ostatnio Biedronka. Podczas niej dwa plakaty zachęcają do podjęcia pracy w Biedronce - jeden z wizerunkiem mężczyzny, drugi - z fotografią kobiety. Promocja może sugerować, że mężczyzna może zarobić aż o 850 zł więcej niż kobieta.