Akcja Lidla "Kupuję, nie marnuję" nie jest nowością, ale ma wzięcie. Stali klienci są o 7 rano

Lidl rozszerzył swoją akcję "Kupuję, nie marnuję" na wszystkie sklepy, co odbiło się szerokim echem. Polacy są zachwyceni. Postanowiłam sprawdzić, jak wygląda to praktyce. Okazuje się, że stali klienci wykupują promocyjny towar o 7 rano.

Tak wygląda oznaczenie promocji. W praktyce oznacza to, że nie ma jednej, wybranej półki na produkty objęte promocją. Pracownica sklepu wyjaśniła mi, że ok. godz. 17-18 zaczynają przegląd towarów na półkach i tym, którym kończy się wkrótce termin ważności, naklejają specjalną naklejkę.

Ale sam koncept nie jest nowy. Pamiętam, że kiedy byłam mała, w pobliskim supermarkecie były warzywa i owoce, które nie wyglądały już najładniej, a były przecenione. Podobnie z produktami nabiałowymi. Wtedy było to postrzegane jako asortyment dla biedniejszej klienteli. Trend zupełnie się odwrócił i teraz kupowanie tego co lada chwila będzie przeterminowane, stało się modne. Lidl kurs na niemarnowanie żywności szybko podchwycił.

Przykładowo - znalazłam hummus z datą "do dzisiaj" i w cenie 3,99 zł. Cena regularna to 6,99 zł. Najciekawsze wydały mi się francuskie sery, które były ważne jeszcze kilka dni, a zostały przecenione o ok. 30 proc., chociaż uważam, że w takim wypadku powinno być to minimum 50 proc.