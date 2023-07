Lidl obniża ceny 100 produktów. Biedronka pozostaje w tyle

Lidl odpowiada Biedronce

Konkurencja między siecią Lidl i Biedronka jest coraz silniejsza. Sklepy walczą o klientów i wprowadzają do swoich ofert kolejne promocje. Nowa obniżka cen w sklepach Lidl to odpowiedź na działania Biedronki. Sieć należąca do spółki Jeronimo Martins Polska 10 lipca obniżyła ceny 60 produktów, w tym m.in.: serów, mąki, makaronów czy bakalii.