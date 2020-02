Lidl wprowadza plecaki z papieru za 39,99 zł. Co to za wynalazek?

Kiedy myślisz, że już nic cię nie zaskoczy, nagle w Lidlu pojawia się plecak z papieru. Produkt wykonany z "wegańskiej skóry" można kupić za jedyne 39,99 zł. Wbrew pozorom nie jest to nowość, bo takie produkty są w sprzedaży od dawna. Ale kosztują kilka razy więcej.

W Lidlu pojawiły się plecaki z papieru. (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

W ofercie Lidla znalazło się coś, co budzi spore emocje - plecak z impregnowanego papieru, czyli połączenia celulozy z lateksem. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie chcą mieć do czynienia z naturalną skórą. "Wegańska" wersja wyglądem i fakturą przypomina tę tradycyjną, a ze zwierzętami nie ma nic wspólnego.

Gdy patrzę na zdjęcie plecaka, pierwsze określenia, które przychodzą mi na myśl to: minimalizm i prostota. Nie ma tu zbędnych logo, dziwnych naszywek czy wstawek. Plecaki są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych - szarym i karmelowym. Wygląd jest klasyczny i uniwersalny.

Na stronie Lidla czytam, że plecak jest lekki i wytrzymały. Podana jest również informacja o renomowanych certyfikatach, które posiada. To znak, że surowce, z których został wykonany, były pozyskiwane w oparciu o zrównoważoną gospodarkę leśną i są wysokiej jakości.

Papier, który wytrzyma wiele

Najbardziej zastanawiającą kwestią, dotyczącą tego produktu jest fakt, że wykonano go z papieru. Jak to możliwe? Oczywiście nie jest to zwykły papier do pisania, a specjalne tworzywo przeznaczone do szycia. Wykorzystuje się je m.in. do produkcji toreb, plecaków i innych akcesoriów. Nie zmienia swojej struktury pod wpływem wody i się nie odbarwia.

Teoretycznie wszystko brzmi bardzo dobrze, do tego atrakcyjna cena - 39,99 zł. Zastanawia mnie jednak, jak to możliwe, skoro większość takich produktów kosztuje kilkaset złotych. W jednym ze sklepów internetowych plecaki z impregnowanego papieru można kupić nawet za 700 zł. Oczywiście nie powinno się ich porównywać jeden do jednego z tymi z Lidla, bo ich wygląd, marka i sposób wykonania są zupełnie inne. Ale znajduję najzwyklejsze produkty - plecaki a’la "worki", które kosztują 290 zł. To siedem razy więcej niż produkt z dyskontu. Skąd ta różnica?

Szukam informacji o materiale, jakim jest impregnowany papier. Fachowo nazywa się on washpapa. Kontaktuję się z jednym z dystrybutorów tego właśnie papieru w Polsce. - My sprowadzamy go z Niemiec. Mamy pewność, że jest to naprawdę solidny materiał. Ale są również fabryki w Chinach, które zajmują się jego produkcją. Papier stamtąd jest bardziej miękki w porównaniu do tego niemieckiego i na dodatek mniej solidny - komentuje pani Katarzyna, dystrybutorka washpapa w Polsce.

Moja rozmówiczyni mówi, że Chińczycy próbują tworzyć materiał podobny do tego niemieckiego. - Cena produktu z Lidla sugeruje, że to może być chiński produkt. Zarówno szycie, jak i materiał to zdradzają, bo nie ma takiej możliwości, żeby uzyskać taką cenę, nawet przy gigantycznej skali. Do tego dochodzi przecież jeszcze transport - mówi pani Katarzyna.

Kobieta kupiła plecak z Lidla i dokładnie się mu przyjrzała. - Moim zdaniem papier jest inny niż ten, który kupujemy w Niemczech. Ale trzeba przyznać, że produkt jest ładnie odszyty. Może poza samym dnem - komentuje pani Katarzyna.

Jak przyznaje, niska cena plecaka w Lidlu ją zaskoczyła. Zrobiła więc swój kosztorys. - Szacunkowo: 15 zł papier, taśma poliestrowa - 3 zł, zamki - 5 zł, podszewka - 7 zł, plastiki i nici - 1 zł. Najtaniej wychodzi 31 zł brutto bez robocizny. Do tego trzeba doliczyć szycie, prototypownie krojenie, wywijanie na mokro i tak dalej. Moim zdaniem musieliby to sprzedawać minimum za 110-120 zł, aby 60 zł zysku z tego mieć. Jak dla mnie ten papier to jakiś zamiennik - podsumowuje pani Katarzyna.

Lidl wyjaśnia niską cenę

39,99 zł za taki plecak to naprawdę niewiele. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że np. w Ikei za zwykłą, prostą torbę na zakupy wykonaną z ekologicznego papieru do szycia musimy zapłacić 69,99 zł.

Kontaktuję się z Lidlem, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wykonaniem plecaków. Biuro prasowe informuje, że wierzchnia warstwa produktu zrobiona jest właśnie z materiału washpapa. Natomiast pozostałe elementy z poliestru. A dlaczego cena jest taka niska? - Wprowadzając ten produkt do sprzedaży, zależało nam na tym, aby jego cena była wyjątkowo atrakcyjna, by zainteresować tym produktem jak największą liczbę klientów. Warto również dodać, że oferowane przez nas niskie i atrakcyjne ceny wynikają z długotrwałych współprac z dostawcami oraz dużych kontraktów (efekt skali) - komentuje Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego Lidla.

Pani Katarzyna - dystrybutorka papieru washpapa w Polsce - jest zaskoczona tą odpowiedzią. Aż trudno jej uwierzyć, że można wyprodukować z tego surowca coś tak taniego. Widocznie dla dyskontów nie ma żadnej granicy, jeżeli chodzi o ceny.

Moda na produkty wykonane z impregnowanego papieru do szycia tak naprawdę dopiero zaczyna się rozwijać na większą skalę. Pojawia się coraz więcej producentów tego typu materiałów oraz produktów z nich wykonanych. Jak się okazuje, z tego tworzywa można uszyć nawet portfele, doniczki na kwiaty czy okładki na książki i notesy. Jego mocą stroną jest wytrzymałość i elastyczność, więc w plecaku czy torbie można nosić nawet bardzo ciężkie rzeczy.