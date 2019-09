TO JEST NOWE

Linie lotnicze stworzyły funkcję, która wskaże miejsca zajęte przez dzieci. Klienci podzieleni

Nowa funkcja linii lotniczych Japan Airlines działa przy jej własnym systemie rezerwacji. Wskaże ona klientom, gdzie siedzą dzieci w wieku od dwóch do ośmiu lat – by mogli oni uniknąć ich płaczu. Chociaż część osób chwali decyzję JAL, to nie brakuje głosów krytycznych.

Jedni chwalą nowy pomysł JAL, ale inni sugerują, że musimy się nauczyć tolerancji. Również dla najmłodszych. (East News, Fot: KYDPL KYODO/Associated Press)

Nowa funkcja pokaże ikonę dziecka przy wyborze miejsca na pokładzie – informuje portal tvn24bis.pl. Działa ona wyłącznie przy dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej JAL.

Japan Airlines również zastrzega, że nowa funkcja może zawodzić, np. w przypadku, kiedy w ostatniej chwili nastąpi zmiana samolotu. Przewoźnik też zastrzega, że jeżeli skorzystamy z narzędzia, to wcale nie oznacza, że nie usłyszymy płaczu dziecka na pokładzie.

Część klientów aprobuje nowy pomysł linii lotniczych. "Dziękuję za ostrzeżenie, gdzie dzieci planują krzyczeć podczas 13-godzinnej podróży" – napisał na Twitterze biznesmen Rahat Ahmed. Zaapelował też do konkurencji, aby również pomyślała nad takim mechanizmem.

Jednak nie wszyscy chwalą projekt Japończyków. "To dzieci, też nimi kiedyś byliśmy. Musimy nauczyć się tolerancji, bo wkrótce zaczniemy wymagać mapy miejsc dla osób oddychających ustami, puszczających bąki, śliniących się czy pijaków" - napisał G Sundar.

Krytycy wskazują też, że małe dzieci nie są w stanie zaplanować swojego płaczu lub krzyku. Poza tym to lot samolotem może być dla nich nowym i traumatycznym doświadczeniem, dlatego nie możemy się dziwić ich spontanicznym reakcjom.