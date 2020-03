Magda Gessler uczy, jak robić biznes. "Nie bierzcie kredytów"

Targi pracy Jobicon 2020. Wypełniona po brzegi sala VIP na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Na scenie Magda Gessler, która podpowiada studentom, jak robić biznes. Złotych rad jednak nie było. W zasadzie skończyło się na tym, by "nie brać kredytu" i "lubić ludzi".

Na sali głównie młodzi ludzie, w większości studenci. Część z nich to po prostu fani "królowej TVN-u" i jej najbardziej znanych programów - "Kuchennych Rewolucji" czy "Masterchefa". - Obejrzałam wszystkie odcinki Kuchennych Rewolucji, wiele po kilka razy - mówi mi jedna z uczestniczek. To studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dopiero gdy przyszło do pytań z sali, to pojawiły się konkretniejsze wątki biznesowe. "Co pani myśli o zadłużaniu się, by spełnić swoje marzenia i otworzyć restaurację?" - zapytał jeden z uczestników spotkania.