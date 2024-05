Mail i data urodzin? Polacy ochoczo handlują danymi. Ekspert ostrzega

Polacy upodobali sobie programy lojalnościowe. Aby móc z nich skorzystać bardzo często trzeba podać swoje dane osobowe. Okazuje się, że dla większości Polaków nie jest to jednak problem. - Nie zawsze będziemy mieli wpływ na to, do czego zostaną użyte zgromadzone przez sklepy informacje - ostrzega tymczasem ekspert.