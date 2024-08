Spleśniałe maliny z Ukrainy. Służby zatrzymały ogromny transport

Mrożone maliny z Ukrainy z zakazem wjazdu. Były spleśniałe

Komunikat w sprawie kolejnych produktów, które wzbudziły wątpliwości służb, pojawił się na oficjalnej stronie na Facebooku we wtorkowy wieczór. Jak czytamy, oddział IJHARS w Lublinie "wydał 2 decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski 2 partii malin mrożonych o masie 42 000 kg". To 42 tony produktów - wszystkie pochodziły z Ukrainy.