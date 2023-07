Maliny i borówki coraz tańsze. Ile zapłacimy za świeże owoce?

Pod koniec czerwca w niektórych skupach cena malin wynosiła od 3,80 do 4,50 zł/kg. Tymczasem do pokrycia kosztów produkcji, według wyliczeń plantatorów, konieczny byłby poziom cen przekraczający 10 zł/kg. Na 19 lipca minister rolnictwa do Warszawy zaprosił czterech ministrów tzw. państw przyfrontowych oraz szefa ukraińskiego resortu rolnictwa. W 2022 r. cena skupu malin na przełomie czerwca i lipca sięgała nawet 20 zł/kg.