Specjalny dodatek dla pracujących. Można dostać ponad 600 złotych

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2024 roku?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Ma on zachęcić bezrobotnych do poszukiwania zatrudnienia we własnym zakresie. Przysługuje osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które: