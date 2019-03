Marki własne do likwidacji? Tak wyglądałyby bez nich Biedronka i Lidl

W dyskontach nawet 40 proc. produktów to te, sprzedawane pod marką własną. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądałyby Biedronka i Lidl, gdyby z ich półek usunąć marki własne. Okazuje się, że często świeciłyby pustkami.

- Produkty marek Lidla od początku stanowią podstawę naszej działalności - mówiła nam w poniedziałek Aleksandra Robaszkiewicz, menedżer ds. komunikacji sieci Lidl. Z kolei Biedronka chwali się, że 40 proc. ich asortymentu to właśnie marki własne.

Słowa jednak nie przemawiają do wyobraźni tak, jak obrazy. Postanowiliśmy więc sfotografować półki w dyskontach, a następnie wymazać z nich produkty marek własnych. Wtedy zobaczymy, jak sporo towaru zniknęłoby z Biedronki i Lidla.

Najczęściej dyskonty pod swoimi nazwami sprzedają nabiał i wędliny. Bluedino, Pilos i Pikok z Lidla czy Kraina Wędlin, Światowid czy Delikate z Biedronki. Gdyby zajrzeć do lodówek w polskich domach, bardzo prawdopodobne, że znalazłby się w nich przynajmniej jeden produkt z wymienionych marek.

Polacy jednak często sięgają - choć zazwyczaj nieświadomie - po tańsze "zamienniki". W rzeczywistości często produkują je te same koncerny, tylko z inną etykietą.

Zdjęcie zrobione w Lidlu, gdzie produkty mleczne są zdominowane przez własną markę Pilos. Jogurty, śmietana, serki homogenizowane, wiejskie czy kanapkowe. Do tego mozarella czy kefiry. Wszystko pod marką Lidla.

Gdzieniegdzie majaczą tylko znacznie bardziej znane marki jak Activia, Piątnica czy Rolmlek. Do tego Actimel, Danio czy Zott. Ale to nieliczne wyjątki. Podobnie sprawa ma się w przypadku serów żółtych. Tam jednak rolę dominatora przejmuje Bluedino, a zobaczyć to można na zdjęciu tytułowym, na początku artykułu.