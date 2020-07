Mere w Częstochowie otwarty. To hard dyskont, jakiego wielu nigdy nie widziało

Bierdonka i Lidl, choć nazywane dyskontami, zmieniły już pojęcie tego słowa, dziś są po prostu supermarketami. Mere nawiązuje do pierwotnego znaczenia dyskontu - w wersji hard. Ma być tanio, a wygląd sklepu czy aktualizacja strony internetowej odchodzą na dalszy plan.

Tak właśnie jest w placówce Mere w Częstochowie. Inwestycje w pierwszej placówce Mere w Polsce zostały ograniczone do minimum, towary sprzedawane są z palet lub kartonów, co jest widokiem, którego wielu młodszych konsumentów mogło nigdy nie widzieć. Za to ceny są naprawdę niskie - zaznaczają wiadomościhandlowe, które były na miejscu w dniu otwarcia.