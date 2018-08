Na nocny wypad w weekend szykuj gotówkę. Przerwy techniczne w dziesięciu bankach

Idzie weekend, czyli banki zabierają się za techniczne przerwy i usprawnienia systemów informatycznych. W najbliższych trzech dniach będzie ich wyjątkowo dużo, bo informatycy w aż dziesięciu instytucji będą grzebać w systemach.

Bankomaty kilku banków mogą w najbliższy weekend odmawiać współpracy (flickr.com)

Przerwy techniczne na weekend zapowiedziały banki: Bank Pekao, ING Bank Śląski, mBank, Orange Finanse, Alior, BPH, Raiffeisen Polbank, PBS, Euro Bank i Volkswagen Bank oraz firma leasingowa PKO Leasing. W niektórych przypadkach przerwa oznacza konieczność wcześniejszego zaopatrzenia się w gotówkę, jeśli chce się uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas nocnych eskapad.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od północy do 5:30 odbędą się prace serwisowe. W tym czasie niedostępne będą bankomaty i wpłatomaty, płatności BLIK, przelewy z kart kredytowych, aplikacja Moje ING mobile, system ING Business oraz jego wersja mobilna, system ING CardsOnLine, system rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir, moduł Makler w systemie bankowości internetowej i aplikacja ING Makler Mobile.

W dużym skrócie - nie będzie niczego. Ale to tylko w nocy, kiedy większość śpi.

mBank

W nocy z soboty na niedzielę, konkretnie od godz. 2:00 do godz. 7:00 nie będzie można się zalogować do serwisu transakcyjnego oraz aplikacji mobilnej, a od 01:30 do 07.30 nie da się złożyć wniosku przez internet. Nie będzie można też zrobić żadnej operacji za pośrednictwem mLinii, tj. poza zablokowaniem karty.

Z kart płatniczych będzie można korzystać bez problemów, włącznie z płaceniem w sklepie i wypłacaniem z bankomatów i wpłatomatów.

Z pracami w mBanku związane są zresztą analogiczne utrudnienia dla serwisu bankowości mobilnej Orange Finanse. Te usługi są obsługiwane przez mBank.

Bank Pekao

Ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler rozpoczną się jeszcze w piątek 24 sierpnia o godz. 22:00 i potrwają do soboty do godz. 16:00. Giełda wtedy nie działa, więc inwestorzy specjalnie tego nie odczują.

Alior Bank

W sobotę w godzinach 9.00-11.00 niedostępny będzie kantor walutowy.

BPH

Może wystąpić przerwa w dostępie do Systemu Bankowości Internetowej - prace potrwają w piątek w godzinach 23:00 - 24:00.

Raiffeisen Polbank

Z piątku na sobotę w godzinach 23.00 - 1.00 mogą wystąpić problemy z dostępem do bankowości elektronicznej R-Online.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.30 - 5.00, niedostępne będą usługi eurobank online oraz aplikacja mobilna.

Volkswagen Bank

Systemy bankowe Volkswagen Banku będą niedostępne w niedzielę 26 sierpnia od godz. 8:00 do godz. 11:00. W tym czasie realizacja zleceń przez internet i telefon będzie „utrudniona”.

PBS

Od godziny 22.00 w sobotę do 4:00 w niedzielę usługa PBSbank24 oraz PBSbank24 mobile będzie niedostępna. Z tym związane są zresztą przerwy w bankach spółdzielczych zrzeszonych w PBS. Na przykład Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim informuje o przerwie w działaniu usługi Express Elixir od 24.08.2018r. od godziny 23:30 do dnia 26.08.2018 r.

PKO Leasing

Od 24 sierpnia godz. 18.00 do 27 sierpnia godz. 8.00 zaplanowano przerwę techniczną w dostępie do portalu klienta. W związku z tym niemożliwe będzie zalogowanie się do systemu.