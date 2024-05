Wygłodniałe dzieci wstępują do gangów zabójców. Dramatyczna sytuacja

Raport porównuje obecną sytuację w Haiti z tą z 2021 roku, kiedy to doszło do zabójstwa prezydenta kraju, co zapoczątkowało "kryzys władzy". Według danych zawartych w raporcie "nasilenie przemocy w Haiti wzrosło o 140 proc.," w porównaniu do poprzedniego roku. Od początku roku do końca marca, ponad osiemdziesięcioro nieletnich straciło życie, działając w zbrojnych grupach.