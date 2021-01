Niedziele handlowe 2021. Czy 3 stycznia zrobimy zakupy?

Co więcej, również w tygodniu oraz w soboty, aż do 17 stycznia, większość sklepów w centrach handlowych będzie zamknięta. Przypomnijmy że od 28 grudnia do 17 stycznia rząd wprowadził lockdown. Oznacza to, że w tym czasie w galeriach handlowych czynne są tylko te sklepy, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli np. sklepy spożywczeh, apteki i drogerie.