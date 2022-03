Niemiecki rząd szykuje się na kryzys gazowy. W razie potrzeby odbiorcy będą odłączani

Tłem dla tego kroku jest ultimatum Kremla, zgodnie z którym od kwietnia dostawy energii mają być opłacane wyłącznie w rublach, a nie w euro czy dolarach. Państwa grupy G7 - do której oprócz Niemiec należą: Francja, Włochy, Japonia, Kanada, USA i Wielka Brytania - zdecydowanie odrzuciły we wtorek to żądanie.