"Niespotykany, drastyczny wzrost". Ceny prądu mogą wzrosnąć o 180 proc. w 2023 r.

Pismo to, adresowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, wysłano do wiadomości premiera Mateusza Morawieckiego, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, Piotra Naimskiego — pełnomocnika rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Tomasza Chróstnego — prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.