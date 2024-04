Niewypłacane pensje, zamykane sklepy. Problemy polskiej sieciówki

- Już w grudniu ubiegłego roku moja pensja była wypłacana w czterech lub pięciu ratach. Były to różne kwoty, 500, 800 złotych. Dochodziły do tego sytuacje kuriozalne, że nie miałyśmy w co zapakować bułek czy chleba klientom - opowiadała jedna z ekspedientek piekarni sieci Skalski. Kobieta była zatrudniona na umowie zleceniu.