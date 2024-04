Nowe ceny za prąd. Nadchodzą wielkie zmiany

Co to oznacza dla klientów? Taka taryfa będzie odzwierciedlać wahania cen na rynkach energii elektrycznej. W przeciwieństwie do tradycyjnych taryf, gdzie cena była stała, tutaj będzie mogła się zmieniać nawet co piętnaście minut - zgodnie z notowaniami na Towarowej Giełdzie Energii.