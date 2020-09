Nowe oszustwo na InPost. Zachęcają do pobrania złośliwego oprogramowania

"Przesyłka została dostarczona do paczkomatu. Kod odbioru wygenerujesz w nowej aplikacji mobilnej" - tak brzmi SMS, który otrzymał o późnej porze czytelnik WP Finanse.

Oszustwo jest tym zmyślniejsze, że "podpina" się pod wcześniejsze wiadomości od sieci. Może to być mylące dla wielu użytkowników.

Link umieszczony w wiadomości prowadzi do fałszywej strony, która nie ma nic wspólnego z InPostem. Zachęca nas do zainstalowania złośliwego oprogramowania.

Zobacz: Marki na wojnie z galeriami handlowymi. "Niektórzy chcieli wykorzystać sytuację"

"Link zawarty w treści kierować może do niebezpiecznych zawartości i może spowodować wyłudzenie informacji, pieniędzy lub uszkodzenie urządzenia. Informujemy, że InPost NIGDY nie wysyła SMS-ów z informacją o dopłatach, a tym bardziej z linkami zewnętrznymi. Wszelkie informacje na temat rozliczeń pojawiają się wyłącznie w Managerze Paczek lub na fakturze" - przestrzega swoich klientów na stronie internetowej InPost.

Ataki podszywające się to zmora całej branży logistycznej. Nie ma tygodnia, by nie pojawiła się informacja o nowym phishingu. W WP Finanse wielokrotnie informowaliśmy o kolejnych pomysłach oszustów.

Jak zatem chronić się przed takimi atakami? Przede wszystkim należy analizować wiadomości, które otrzymaliśmy. We wspomnianym przypadku: jeżeli nigdy wcześniej nie potrzebowaliśmy aplikacji, by odebrać przesyłkę, to tak nagła zmiana polityki powinna być poprzedzona jakimś wcześniejszym komunikatem.