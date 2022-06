Nowy obowiązek. Przegapisz termin, dostaniesz karę i stracisz szansę na tani opał

Sprawa jest prosta, ale wielu właścicieli domów nie ma pojęcia o ciążącym na nich nowym obowiązku. Do końca czerwca trzeba zarejestrować swój piec w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB). Czasu zostało niewiele. Ten, kto zapomni, naraża się na karę do 5 tys. zł i pozbawia się szans na zakup węgla po okazyjnej cenie. Wpis do ewidencji to wymóg, który postawił rząd w projekcie ustawy.